奥川は岡本へ危険球を与え5回途中で降板■巨人 4ー2 ヤクルト（17日・神宮）ヤクルトの奥川恭伸投手は17日、神宮球場での巨人戦に先発したが、岡本和真内野手へ頭部死球を与え、5回途中で危険球退場処分となった。制球が定まらず4四死球4失点で8敗目。球団OBで野球評論家の野口寿浩氏が気になったのは走者を背負った際の投球だった。この日、初回に2点のリードをもらったが、直後に2回に1死から中山に四球を与え、リチャードに