「血液内科医を目指すがんサバイバー」齊藤樺嵯斗さんが死去 追悼 訃報・おくやみ 日刊スポーツ 「血液内科医を目指すがんサバイバー」齊藤樺嵯斗さんが死去 2025年9月18日 11時42分 「血液内科医を目指すがんサバイバー」として発信をしていた齊藤樺嵯斗さん 16日に死去したことを家族がXで伝え、多くの追悼コメントが寄せられた 元宝塚歌劇団の女優の毬谷友子や、小説家で医師の知念実希人氏も悼んだ ◆「血液内科医を目指すがんサバイバー」の齊藤樺嵯斗さんが死去今まで本当にたくさんの応援そしてクラウドファンディングで樺嵯斗の医師になる夢をご支援して頂きありがとうございました。またスタバのジュースを樺嵯斗と一緒に飲むと待ってくださった皆様、心優しいお気持ち感謝しています。… pic.twitter.com/ozmxwV1Lqq— 齊藤樺嵯斗 血液内科医を目指すがんサバイバー (@kazato20001710) September 17, 2025 記事を読む