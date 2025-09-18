劣悪な環境でネコを飼育し10匹以上を衰弱死させたなどとして、熊本市に住む女が逮捕されました。 【写真を見る】現場写真たくさんのネコが運ばれた 動物愛護管理法違反の疑いで逮捕されたのは、熊本市北区の51歳の無職の女です。 警察によりますと、この女は去年2月ごろから今年6月にかけて、住宅と、住宅に隣接する貸家内で、ネコの排泄物や死骸を放置した不衛生な環境で、十分な餌をやらずにネコ13匹を衰弱死させるとともに