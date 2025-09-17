ハンバーグの面倒な成形をカット！肉だねを手でつまんで並べるだけの〈ちぎりバーグ〉は、ラクに作れて時短にも。れんこんのシャキッとした歯ざわりが楽しく、子どもから大人まで大満足です。冷めてもおいしいからお弁当にも重宝しますよ♪『れんこん入りちぎりバーグ』のレシピ材料（2人分）豚ひき肉……200g れんこん……100g 貝割れ菜……1/5パック（約20g） しょうがのすりおろし……小さじ1/2 しょうゆ塩サラダ油作り方（1