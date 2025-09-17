こねずにちぎるだけ⁉手が汚れないのに絶品『れんこんちぎりバーグ』お弁当にも

ハンバーグの面倒な成形をカット！ 肉だねを手でつまんで並べるだけの〈ちぎりバーグ〉は、ラクに作れて時短にも。

れんこんのシャキッとした歯ざわりが楽しく、子どもから大人まで大満足です。冷めてもおいしいからお弁当にも重宝しますよ♪

『れんこん入りちぎりバーグ』のレシピ

材料（2人分）

豚ひき肉……200g

れんこん……100g

貝割れ菜……1/5パック（約20g）

しょうがのすりおろし……小さじ1/2

しょうゆ

塩

サラダ油

作り方

（1）れんこんは皮をむき、縦4等分に切ってポリ袋に入れ、めん棒などで1cm角くらいになるようにたたく。ひき肉、しょうが、しょうゆ小さじ1、塩小さじ1/3を加えてもみ混ぜ、肉だねを作る。貝割れ菜は根元を切る。

（2）フライパンにサラダ油大さじ1を入れて広げ、（1）の肉だねを1/14〜1/12量ずつちぎり入れる。ふたをして強めの中火にかけ、3〜4分焼く。ふたを取って返し、そのまま2〜3分焼く。器に盛り、貝割れ菜を添える。

おいしく作るコツ

肉だねは手でつまむようにして、フライパンに並べていけばOK。丸めなくても、れんこんのでんぷん質がつなぎになり、ばらばらになりません。

成形なしで作れる手軽さと、れんこんのシャキシャキ感がやみつきに。

このサイズ感もちょうどいい。食べ始めたら止まらないおいしさです！

（『オレンジページ』2025年9月17日号より）