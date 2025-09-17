日本貿易会の安永竜夫会長（三井物産会長）は１７日の定例記者会見で、国や大手商社などが推進する洋上風力発電事業について「日本のみならず世界的に厳しい状況にある。技術面や経済面でプロジェクトの困難さが増している」と述べた。洋上風力発電を巡っては８月、三菱商事などの企業連合が事業からの撤退を表明した。２０２１年に国が実施した公募第１弾で３海域を落札したものの、落札後に資材費高騰などで建設費が上昇し、