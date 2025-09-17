ソウル＝藤原聖大】韓国の尹錫悦（ユンソンニョル）前大統領の妻金建希（キムゴンヒ）氏の不正疑惑を巡り、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の韓鶴子（ハンハクチャ）総裁が１７日午前、特別検察官の事務所に出頭した。特検は、韓氏が金氏や尹氏の側近に金品を渡して旧統一教会への便宜を依頼した疑いがあるとみて、事情聴取を始めた。一連の疑惑を巡り、韓氏が事情聴取を受けるのは初めて。聯合ニュースによると、韓氏は