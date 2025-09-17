「SAY MY NAME」のHITOMIさんが始球式に登場京セラドームに美女が舞い降りた。8人組ガールズグループ「SAY MY NAME」が13日、京セラドームで行われたオリックス-ソフトバンク戦の特別始球式に登場。リーダーのHITOMIさんが力強いワンバウンドのストライク投球で球場を沸かせた。ファンからは「クソかわええ」「え、誰かと思ったら」と大きな反響を呼んでいる。投球を披露したHITOMI（本田仁美）さんは、過去にAKB48やIZ*ONEの