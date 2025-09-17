「SAY MY NAME」のHITOMIさんが始球式に登場

京セラドームに美女が舞い降りた。8人組ガールズグループ「SAY MY NAME」が13日、京セラドームで行われたオリックス-ソフトバンク戦の特別始球式に登場。リーダーのHITOMIさんが力強いワンバウンドのストライク投球で球場を沸かせた。ファンからは「クソかわええ」「え、誰かと思ったら」と大きな反響を呼んでいる。

投球を披露したHITOMI（本田仁美）さんは、過去にAKB48やIZ*ONEのメンバーとして活動。「SAY MY NAME」は、日本、韓国、タイ、中国出身の8人で構成され、昨年10月に韓国でデビューした多国籍グループだ。

メンバーは全員、背番号8のユニホームで登場。代表してマウンドに上がったHITOMIさんは、長い髪をポニーテールに結んだオリックスのユニホーム姿で投球した。大きく振りかぶって投げた球はワンバウンドしたものの、コースは見事なストライクとなり、はにかんだ笑顔を見せた。

SNSでも「まじで現地行けばよかった……めっちゃ見たかった」「ひーちゃん、かわいすぎ」「ガチの美少女」「え？ この人って本田仁美なんか！」「ひとみちゃん、かわいいい！」といった声が上がっていた。（Full-Count編集部）