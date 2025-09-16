ËãÌôÀ®Ê¬¤ò´Þ¤à±ÕÂÎ¡¢14¥­¥í¤ò¥¿¥¤¤«¤éÊ¡²¬¶õ¹Á¤ËÌ©Í¢¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¹â¹»À¸¤ò´Þ¤à¾¯Ç¯2¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£±ÕÂÎ¤ÏÂÞµÍ¤á¤µ¤ì¡¢¥ì¥È¥ë¥È¥«¥ìー¤ÎÈ¢¤Ë±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ¢£Èõ¸ý½ßºÈµ­¼Ô¡Ö±ÕÂÎ¤Ï¥¹ー¥Ä¥±ー¥¹¤ËÆþ¤ì¤Æ»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿±ÕÂÎ¤Ï¾®Ê¬¤±¤µ¤ì¡¢¥ì¥È¥ë¥È¥«¥ìー¤ÎÈ¢¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçºåÉÜ´ßÏÂÅÄ»Ô¤Î17ºÐ¤ÎÃË»Ò¹â¹»À¸¤È16ºÐ¤ÎÌµ¿¦¤Î¾¯Ç¯