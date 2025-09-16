札幌・中央警察署は2025年9月16日、詐欺の疑いで住所不定・無職の男（35）を逮捕しました。男は9月15日午後2時20分ごろから午後9時20分ごろまでの間、札幌市中央区南3条西2丁目にあるメイドカフェで、代金を支払う意思も能力もないのに酒類やサービスなどの提供（代金合計1万7600円相当）を受けた疑いがもたれています。警察によりますと、男は約7時間にわたり、酒の飲み放題などを頼んでいたということです。男が店を出てか