イケメン俳優・坂口健太郎（３４）の?株?が暴落している。１１日発売の「週刊文春」が年上のヘアメイク女性Ａさんと都内マンションで同棲中と報道。交際期間は４年以上で、結婚を視野に入れていたという。ここまでなら、独身俳優の?おめでたい話?だが、Ａさんとの交際期間中に女優の永野芽郁（２５）に?お手つき?していたことが判明。永野の所属事務所は文春の取材に、坂口と一時期付き合っていたことを認めつつも、Ａさんの