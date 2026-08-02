熊本県で最大震度７を観測した地震で、県災害対策本部は２日午前、死者が２人増え、計３８人（災害との関連調査中の２人を含む）になったと発表した。２人のうち１人は、災害関連死の可能性があるとした。７０歳代女性で、７月３０日に車で避難している際に熱中症になった疑いで搬送されたという。今回の地震で災害関連死の可能性がある死者は初めて。