韓国で「うつ病コミュニティ」を運営し、未成年の家出少女を対象に性犯罪を犯した組織員たちが控訴審で有罪を言い渡された。【画像】「ごめん、ごめん」韓国で拡散“女子中学生暴行動画”ソウル高裁・刑事14-1部（パク・ヘソン、オ・ヨンサン、イム・ジョンヒョ高裁判事）は9月11日、未成年者に対する擬制強姦（法定強姦）などの容疑で起訴された20代男性のキム氏に対し、一審と同じ懲役2年、執行猶予3年を宣告した。併せて、80時