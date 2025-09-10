【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は９日、カタールの首都ドーハに拠点を置くイスラム主義組織ハマスの幹部を標的とした軍事攻撃を行ったイスラエルに対し、異例の不快感を示した。イスラエル側から事前に説明を受けたかどうかを首都ワシントンで記者団に問われ、「ノー」と首を振った。米紙ワシントン・ポスト（電子版）によると、イスラエルは攻撃前、米軍に計画の一部を通知していたが、曖昧な内容で、攻撃目標