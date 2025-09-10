XG（エックスジー）のSNSにて、JURIA（ジュリア）とHINATA（ヒナタ）がロリィタファッションでダンスする動画が話題を集めている。 【動画】まるで下妻物語？XGジュリア＆ヒナタがロリィタ姿でダンス【写真】カリスマ性あふれるステージ衣装のXG ■レースとリボンで甘さ全開なXGジュリア＆ヒナタ ジュリアはレースのブラウスとヘッドセットに赤と白のドレス、ヒナタはバンビが描かれた水色のドレスに真