上空に立ち上る煙を見つめる男性＝９日、カタール首都ドーハ/Jacqueline Penney/AFPTV/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）イスラエルカタールの首都ドーハでイスラム組織ハマスの幹部を狙った攻撃を実施したことをめぐり、トランプ米大統領の側近の一部が強い不満を示している。とりわけカタール側に警告を出す時間がなく、事前に協議できなかったことへのいら立ちが大きいという。トランプ氏は攻撃開始の直前にその事実を知らされた。