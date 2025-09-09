オアシスが、現在行っている“再結成ツアー”後も、活動を続ける可能性があるようだ。来日公演も経て、11月に「Oasis Live '25」ワールドツアーを終了するオアシスだが、当初は候補に挙がっていながらも、会場側の工事の都合により実現されなかった地元マンチェスターのエティハド・スタジアムを含むツアーをさらに行う可能性も十分にあると、バンド初期から担当している写真家のケヴィン・カミンズが語っている。デビューア