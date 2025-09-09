オアシスが、現在行っている“再結成ツアー”後も、活動を続ける可能性があるようだ。来日公演も経て、11月に「Oasis Live '25」ワールドツアーを終了するオアシスだが、当初は候補に挙がっていながらも、会場側の工事の都合により実現されなかった地元マンチェスターのエティハド・スタジアムを含むツアーをさらに行う可能性も十分にあると、バンド初期から担当している写真家のケヴィン・カミンズが語っている。デビューア
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 娘が強姦され死亡「許さない」
- 2. 「汚い」川口春奈の食べ方が物議
- 3. Mr.サンデー 視聴者アンケで衝撃
- 4. 逗子海岸へ無許可侵入 車動けず
- 5. 沖縄で刺された男性死亡 子逮捕
- 6. 6年前に電撃婚 女優の変貌に仰天
- 7. イッテQ 都合のいい起用不満の声
- 8. 悠仁さまへの「特別待遇」批判
- 9. 「サンマとれすぎ」異例の休漁へ
- 10. 伝説月9続編に唐田抜擢 批判の声
- 1. 娘が強姦され死亡「許さない」
- 2. 逗子海岸へ無許可侵入 車動けず
- 3. 沖縄で刺された男性死亡 子逮捕
- 4. 「サンマとれすぎ」異例の休漁へ
- 5. 「雨天な」広陵OBが震えた隠語
- 6. SNS禁止抗議 ネパールで14人死亡
- 7. 軽乗用車から3人の遺体を発見
- 8. 解散に菅氏激怒 首相辞任の背景
- 9. 参政党 豊田真由子氏が就任へ
- 10. 50℃前後で入浴か やけどで死亡
- 1. 悠仁さまへの「特別待遇」批判
- 2. 田久保市長はしゃぐ投稿 大荒れ
- 3. FIREは地獄 想像絶する恐ろしさ
- 4. 石破氏辞任会見 指摘相次ぐ異変
- 5. 父の応答なし 実家で悲惨な光景
- 6. 夫にビンタかましたい 妻の後悔
- 7. 石破氏のフケ「誰も指摘しない」
- 8. 高市早苗氏 総裁選に出馬の意向
- 9. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
- 10. 八田容疑者 高1で同級生の胸刺す
- 1. トランプ氏 石破氏が好きだった
- 2. 韓国女優「1年に3度の流産」告白
- 3. 石破氏の辞任 中国「正直残念」
- 4. 日本人女性の「驚くべき点」中国
- 5. ネッシー 3カ月ぶりに目撃か
- 6. 「半額SIMカード」巡り非難の声
- 7. 日本人キャンセル 韓国で物議
- 8. 米国で2620億円当せん 過去2番目
- 9. 180キロで6年逃げた車逮捕 海外
- 10. 米国と露大統領 欧州を標的に?
- 1. 26年に変わる年金のルール 解説
- 2. 自民党内で浮上 意外な有力候補
- 3. Z世代との1on1で失敗する上司
- 4. 能登復興のために、あなたの「タッチ」がVisaを通じて支援につながる！ 元気なお祭りをもう一度…SNSでも「タッチ」で復興の灯をともそう
- 5. 美容室の倒産激増…根深い問題点
- 6. 本当にあった驚愕の退職理由50選
- 7. 「課長」より「係長」収入高い?
- 8. エアコン吹き抜けにつけると後悔
- 9. 「お金ばかり考えて一生を」
- 10. NY時間で円安 石破氏に近い状態?
- 1. Google検索 AIモードを提供開始
- 2. LINEアプリのリニューアル発表
- 3. DAISOのソーラー式モバ充に愕然
- 4. Kindleで人気作品が50％pt還元中
- 5. 北欧の「長寿の町」に新事実
- 6. キャンプ用品の「非日常感」
- 7. RTXシリーズに再現可能な不具合
- 8. LG「ロッカー型」の使い勝手は?
- 9. WindowsXPを再現したポートフォリオサイト「MitchIvin XP」
- 10. モンベルから、約2,500L浄水できる携帯用フィルター。ペットボトルにも接続可
- 11. iPhone 17 一部機種以外は12GB
- 12. caseplay、「阪神タイガーズ」リーグ優勝デザインのスマホケースを販売開始
- 13. プレミアム会員限定【見逃し配信】「動く･乗る･魅せる！巨大ロボの最前線」AI時代のヒューマノイドやロボットの未来、ロボット制御システムV-Sido開発者の吉崎航氏が語る【オンラインセミナー】
- 14. コロナ禍で倒産危機の企業…オンキヨー、ANA、日本郵政も？
- 15. 【9/20発売】Apple WatchやAirPods 4など、Apple新製品がAmazonで予約スタート
- 16. 画像生成AI巡りワーナーも提訴
- 17. PCで無料 AIの「ローカルLLM」
- 18. iPhone 15からiPhone 16に乗り換えるべき2パターンの人
- 19. 【事業責任者からのコメントあり】好評につき東日本エリアへ拡大！ほっかほっか亭「カスタマイズ弁当」
- 20. セイコーウオッチのデザイナーが語る「継承」と「進化」の哲学
- 1. 山本由伸の振る舞いに米絶賛
- 2. 大谷が「怠慢走塁」か 波紋呼ぶ
- 3. 巨人が「マエケン獲り」で紛糾
- 4. 優勝の瞬間 佐藤輝明の行動に涙
- 5. 9歳女児モデル 成長に驚きの声
- 6. 初めて見たかも 有村にどよめき
- 7. 森保Jがドロー 最悪に近い結果
- 8. 落合氏 阪神の優勝について語る
- 9. 沖学園「仕置き部屋」で凄絶暴力
- 10. 新庄監督 イライラを隠しきれず
- 1. 「汚い」川口春奈の食べ方が物議
- 2. Mr.サンデー 視聴者アンケで衝撃
- 3. 6年前に電撃婚 女優の変貌に仰天
- 4. イッテQ 都合のいい起用不満の声
- 5. 伝説月9続編に唐田抜擢 批判の声
- 6. イナズマロックフェス名称変更へ
- 7. キモい 佐藤健のジムナンパ物議
- 8. なんで私? 小泉氏一言漏らしたか
- 9. みちょぱ「失礼キャラ」批判殺到
- 10. 日曜劇場 異常演出に複雑な声
- 1. ユニクロの大人見えパンツ紹介
- 2. DAISO 新商品を徹底レビュー
- 3. 40代 急な不安・落ち込みの原因
- 4. 裸で歩いてる? 二度見する服装
- 5. 3COINSのブラウンヘアアクセ紹介
- 6. 心理テストで分かる「秋の収穫」
- 7. 名古屋で即完売のバターサンド
- 8. コーデの救世主 ハニーズワンピ
- 9. 「シルク髪」へ導くアイテム
- 10. 朝まで開いてはいけない和室の謎