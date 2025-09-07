滋賀県警によると、7日午後3時ごろ、同県野洲市の琵琶湖沖合で、水上バイクで引っ張るトーイングチューブと呼ばれる遊具が停泊中のボートと衝突したと110番があった。遊具に乗っていた男女2人が意識不明の重体という。