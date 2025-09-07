秋から冬にかけては、肌の老化がスピードアップする季節。シワやたるみが本格化する前から逸品コスメを取り入れれば、ぷるんと明るい美肌でハッピーな未来を過ごせるはず。2025年秋冬ananモテコスメ大賞スキンケア部門から、エイジングケア商品をご紹介します。先端の皮膚科学を応用したハリケアと抗炎症が熱い秋冬になると多くの新製品が登場するエイジングケアコスメ。今年はハリ感ケアに注目を、と内科・皮膚科医の友利新先生。