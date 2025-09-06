ソフトバンク先発・前田悠伍投手が3回4失点パ・リーグ主催のファーム公式戦が6日、2試合が行われた。楽天は盛岡・きたぎんボールパークで行われた巨人戦に2-5で敗戦。オリックスはタマスタ筑後で行われたソフトバンク戦に10-4で勝利し、4連勝を飾った。楽天先発・辛島航投手は立ち上がりに2本塁打を浴び、さらに2回、3回にも適時打を許す苦しい内容。4回74球8安打4失点で降板した。打線は5回まで無得点に封じられたが、6回に浅