¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÀèÈ¯¡¦Á°ÅÄÍª¸àÅê¼ê¤¬3²ó4¼ºÅÀ
¡¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¼çºÅ¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à¸ø¼°Àï¤¬6Æü¡¢2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£³ÚÅ·¤ÏÀ¹²¬¡¦¤¤¿¤®¤ó¥Ü¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿µð¿ÍÀï¤Ë2-5¤ÇÇÔÀï¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥¿¥Þ¥¹¥¿ÃÞ¸å¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ë10-4¤Ç¾¡Íø¤·¡¢4Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡³ÚÅ·ÀèÈ¯¡¦¿ÉÅç¹ÒÅê¼ê¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë2ËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢¤µ¤é¤Ë2²ó¡¢3²ó¤Ë¤âÅ¬»þÂÇ¤òµö¤¹¶ì¤·¤¤ÆâÍÆ¡£4²ó74µå8°ÂÂÇ4¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¡£ÂÇÀþ¤Ï5²ó¤Þ¤ÇÌµÆÀÅÀ¤ËÉõ¤¸¤é¤ì¤¿¤¬¡¢6²ó¤ËÀõÂ¼±ÉÅÍÆâÌî¼ê¤¬5¹æ¥½¥í¤òÊü¤ÁÈ¿·â¡£¤·¤«¤·Ä¾¸å¤Î7²ó¡¢3ÈÖ¼ê¡¦ºä°æÍÛæÆÅê¼ê¤¬1ÅÀ¤ò¼º¤¤¡¢ºÆ¤Ó4ÅÀº¹¤Ë¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡9²ó¤Ë¤Ï2»à¤«¤éÅçÆâ¹¨ÌÀ³°Ìî¼ê¤¬ÆóÎÝÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤·¡¢Â³¤¯±ÊÅÄñ¥ÂÀÏºÆâÌî¼ê¤¬Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Á1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤â¡¢È¿·â¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¡£ºÇ¸å¤Ï»³ÅÄÍÚÉöÆâÌî¼ê¤¬ÃæÈô¤ËÅÝ¤ì¡¢2-5¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£³ÚÅ·¤Ï·×10°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¤Ê¤¬¤é2ÆÀÅÀ»ß¤Þ¤ê¡£ÀõÂ¼¤Ï2»î¹çÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¡¢ÀÄÌîÂó³¤ÆâÌî¼ê¤Ï2°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï2²ó¡¢¿ùß·Î¶³°Ìî¼ê¤ÈÆâÆ£Ë²ÆâÌî¼ê¤ÎÏ¢ÂÇ¤ÇÌµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤·¡¢Ìî¸ýÃÒºÈÆâÌî¼ê¤ÈÀ¶¿åÉðÂ¢ÆâÌî¼ê¤ÎÏ¢Â³Å¬»þÂÇ¤Ç2ÅÀ¤òÀèÀ©¡£Ä¾¸å¤ËÆ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢3²ó¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤ÈÀ¶¿å¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇºÆ¤Ó¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¡¦º´Æ£°ìËáÅê¼ê¤Ï6²ó97µå6°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¤ÎÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡7²ó¤Ë¤Ï¿ùß·¤Î2ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤ÈÆâÆ£¤Îµ¾Èô¤Ç3ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡£8²ó¤Ë¤âÃãÌîÆÆÀ¯³°Ìî¼ê¤Î2ÅÀÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤Ê¤É¤Ç²ÃÅÀ¤·¡¢·×10ÆÀÅÀ¡£µß±ç¿Ø¤Ï¼÷²ì¹°ÅÔÅê¼ê¤¬1¼ºÅÀ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Çî»ÖÅê¼ê¡¢ÌºÌÚÏ¡Åê¼ê¤¬¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤ê»î¹ç¤òÄù¤á¤¿¡£ÂÇÀþ¤Ï10°ÂÂÇ¤È³èÈ¯¤Ç¡¢¿ùß·¤ÈÀ¶¿å¤¬2°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤È³èÌö¡£º´Æ£¤Ï¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó9¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡¢ÀèÈ¯¡¦Á°ÅÄÍª¸àÅê¼ê¤¬3²ó4¼ºÅÀ¤È¶ì¤·¤à¤â¡¢2ÈÖ¼ê¡¦Â¼ÅÄ¸°ìÅê¼ê¤Ï3²ó1°ÂÂÇ5Ã¥»°¿¶Ìµ¼ºÅÀ¤È¹¥µß±ç¤ò¸«¤»¤¿¡£ÂÇÀþ¤Ï°æ¾åÊþÌéÆâÌî¼ê¤¬2°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤¬µÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê¡Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡×ÊÔ½¸Éô¡Ë
