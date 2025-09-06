米国防総省の呼称として「戦争省」を使うことを認める大統領令に署名したトランプ大統領＝5日、ホワイトハウス（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は5日、国防総省の呼称として「戦争省」を使うことを認める大統領令にホワイトハウスで署名した。同盟国や敵対国に米国の「強さ」を示すと強調した。正式な名称変更には議会の承認が必要とみられる。米メディアによると、大統領令はヘグセス国防長官に立法、行政