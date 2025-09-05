グーグル（Google）は、スマートフォンやスマートウォッチ向けの「Googleカレンダー」に複数の新機能を追加する。 モバイル版の「Gmail」から「カレンダーに追加」が利用可能となる。「Gmail」で受信したメールにイベント詳細が検出されると、「Gmail」アプリ上に「カレンダーに追加」ボタンが表示され、カレンダーアプリに画面遷移することなく、カレンダー登録