5日、静岡県では、線状降水帯による非常に激しい雨が続いています。引き続き、土砂災害、河川の氾濫に厳重に警戒してください。静岡県線状降水帯」発生中5日、静岡県に「顕著な大雨に関する情報」が発表されました。台風15号の影響で、静岡県中部、西部では線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっています。静岡県では、5日夕方にか