3日午後、沖縄県南城市のビーチの沖合でパラグライダーが墜落し、男女2人が心肺停止の状態で病院に搬送されました。海上保安庁によりますと、3日午後1時半ごろ、「南城市のビーチの沖合でパラグライダーが墜落し、落下した人に動きがなく、浮いている」と通報がありました。消防隊員が「あざまサンサンビーチ」のおよそ80メートル沖で、40代の男性と20代の女性を救助し病院へ搬送しましたが、救助された当時、2人とも心肺停止の状