気温、湿度、風向など多様な気象要素を自動で測定する韓国気象庁の自動気象観測装置（AWS）で、2024年、600件の故障が発生したことがわかった。【注目】数年前より後退している韓国の天気予報1日平均、約1.6件の故障が起きた計算になる。問題は、一度故障すると復旧まで平均でおよそ1日半かかるという点だ。猛暑干ばつ、局地的豪雨など予測の難しい気象現象が頻発するなか、正確な国家気象データの確保のため対策が急務だとの指