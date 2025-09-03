2025年9月1日、韓国・韓国日報は「深刻な就職難のなか、韓国の若者の間でワーキングホリデーへの関心が深まっている」と伝えた。終わりの見えない就職活動の期間を空白のままにしておくより、海外に出るほうがましだとの考えからだという。ワーキングホリデーは満18〜35歳の若者が協定を結んだ国に一定期間、滞在しながら観光、就業、語学研修などさまざまな経験を積めるよう設けられた制度。韓国は26カ国・地域とワーキングホリデ