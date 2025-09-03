ニューストップ > 国内ニュース > わいせつ行為をライブ配信か 公然わいせつ容疑で配信事業会社社長ら… わいせつ・性犯罪 時事ニュース 映像・動画配信 FNNプライムオンライン わいせつ行為をライブ配信か 公然わいせつ容疑で配信事業会社社長ら逮捕 2025年9月3日 5時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 配信事業会社の社長ら4人が逮捕された 海外のライブ配信サイトを使ってわいせつな行為を配信した疑い 社長は2024年2月以降で約1億8000万円を稼いでいたという 記事を読む おすすめ記事 【速報】俳優・清水尋也容疑者（26）逮捕 自宅で乾燥大麻所持の容疑 「間違いありません」 麻薬取締法違反の疑い -警視庁 2025年9月3日 6時27分 村上信五、スタッフ制止も「もういいやろ！」 「24時間テレビ」マラソン挑戦の横山裕に駆け寄る姿にファン感涙 2025年9月2日 18時0分 「赤ん坊の私をエアガンの的に」千葉の団地で育った25歳女性が明かす“家族全員から虐待”の残酷さと“生きがい”を見つけるまで 2025年8月26日 8時53分 逮捕の俳優清水尋也容疑者、小学校で母子家庭、21歳での母親死去を告白していた 兄も俳優 2025年9月3日 8時27分 高校球児がキャバ嬢に転身…「もっと早く言うべきだった」葛藤も、「ニューハーフとして覚悟を決めて誇りを持って生きています」 2025年9月3日 8時20分