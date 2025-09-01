NPB発表日本野球機構（NPB）は1日、前日8月31日のウエスタンリーグ、広島戦で退場処分を受けたソフトバンク・廣瀬隆太内野手に制裁金5万円と厳重注意処分を下したと発表した。廣瀬は7-2で迎えた8回1死満塁の場面で、ハーフスイングを取られて空振り三振となった。その後、バットを置いたままベンチへ帰った。下村球審からバットを拾うように言われたものの戻ることなく、ほどなくして球審は「侮辱行為で退場とします」と場内説