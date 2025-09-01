夏の甲子園を優勝へ導いた沖縄尚学の2枚看板の投げ合いに侍ジャパンU-18日本代表と沖縄県高校選抜による壮行試合（2日、沖縄セルラースタジアム那覇）の両チーム先発投手が、1日に発表された。高校代表は2年生で唯一の選出となった左腕の末吉良丞（りょうすけ）、沖縄県選抜は右腕の新垣有絃（ゆいと）が登板する。今夏の甲子園大会で初優勝を果たした沖縄尚学の2枚看板による投げ合いとなる。背番号1の末吉は全6試合登板で防