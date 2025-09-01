「耳が聞こえないママに嘘つく3歳児」と題した動画が、702万回再生、10万いいねを集めてTikTokで話題です。動画を投稿したのは、難聴ママとしてSNSで発信をしている麗奈さん（@rei06072）。ママと3歳のやりとりに、「3歳でこれだけ手話できるのすごい」「言葉がいらない賑やかな家庭っていいな」と反響が寄せられています。【写真】耳が聞こえないママに3歳長男がついた嘘とは…動画に出てくる男の子は、3歳のえる君。愛犬を抱っ