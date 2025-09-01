ジャイアンツ戦に登板するも4回に炎上【MLB】ジャイアンツ 13ー2 オリオールズ（日本時間1日・サンフランシスコ）オリオールズの菅野智之投手は31日（日本時間9月1日）、敵地でのジャイアンツ戦に先発。メジャー最短の3回1/3でKOされ、いずれも自己ワーストタイの10安打7失点と炎上。7敗目（10勝）を喫した。初回1死からデバースに低めの直球をバックスクリーンに運ばれる先制28号ソロを浴びた。直後から2回にかけて4者連続三