X（旧：Twitter）でコロナ禍の医療現場の状況や感染対策について発信する一方で、無数の誹謗中傷を受けてきた埼玉医科大総合医療センターの岡秀昭教授（50）。【変わりすぎ！！】まるで別人…ハゲ→フサフサに大変身した岡秀昭教授50歳の“ハゲ時代”を写真で見る「不毛な誹謗中傷との戦いを有毛に変える」と宣言して誹謗中傷の投稿者たちを訴え、彼らからの慰謝料で増毛したという岡氏に、誹謗中傷の嵐にさらされたときの様子、