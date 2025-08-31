ジミー・フォックス以来の記録またしても伝説的な選手の記録に近づいている。ドジャースの大谷翔平投手が93年ぶりの記録を達成したと、米データ会社「オプタ・スタッツ」が伝えた。オプタ・スタッツの公式X（旧ツイッター）は30日（日本時間31日）に「9月より前に120得点、90四球、45本塁打を記録したのは、1932年のジミー・フォックス以来」と紹介した。フォックスは同年、最終的に151得点、116四球、58本塁打、OPS1.218とい