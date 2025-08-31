ジミー・フォックス以来の記録

またしても伝説的な選手の記録に近づいている。ドジャースの大谷翔平投手が93年ぶりの記録を達成したと、米データ会社「オプタ・スタッツ」が伝えた。

オプタ・スタッツの公式X（旧ツイッター）は30日（日本時間31日）に「9月より前に120得点、90四球、45本塁打を記録したのは、1932年のジミー・フォックス以来」と紹介した。フォックスは同年、最終的に151得点、116四球、58本塁打、OPS1.218という圧倒的な数字をマークした。

大谷は今季ここまでナ・リーグ2位の45本塁打を放っている。大半の試合で打順は1番に固定されていることもあり、得点は両リーグで断トツの123をマーク。さらに90四球もキャリアハイの96（2021年）を上回るペースとなっている。

今回、比較対象となったフォックスは1930年代を代表する右の大砲で、通算534本塁打、首位打者2回、本塁打王4回、打点王3回を獲得。1933年には3冠王に輝いた。翌1934年にはベーブ・ルースらとともに来日し、日米野球で沢村栄治と対戦したことでも知られる。（Full-Count編集部）