サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、最大1300ルーメンの高輝度でありながら、IPX6防水対応、6段階調光、USB充電式を備え、アウトドアから防災まで幅広く活用できる「800-LED096BK」を発売した。■高輝度1300ルーメンで作業効率アップ最大1300ルーメンの明るさを誇る本製品は、暗所での作業や屋外活動に便利だ。広範囲を照らせるため、工具を使う細かい作業や夜間のアウトドアでも安心。強・弱