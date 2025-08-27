最大1300ルーメンの光で自由に設置！自在に照らす多用途LED作業灯
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、最大1300ルーメンの高輝度でありながら、IPX6防水対応、6段階調光、USB充電式を備え、アウトドアから防災まで幅広く活用できる「800-LED096BK」を発売した。
■高輝度1300ルーメンで作業効率アップ
最大1300ルーメンの明るさを誇る本製品は、暗所での作業や屋外活動に便利だ。広範囲を照らせるため、工具を使う細かい作業や夜間のアウトドアでも安心。強・弱・点滅の3モードを切り替えることで、シーンに応じた最適な照射を選択できる。
■多彩な設置方法でどこでも使える
ネオジム磁石でスチール面に固定、カラビナで吊り下げ、三脚で安定設置。さらに手持ちや床置きにも対応し、現場のニーズに合わせて柔軟に活用できます。両手を自由に使いたい作業環境にも最適だ。
■防水IPX6で屋外でも安心
防水規格IPX6に対応しているため、突然の雨や水しぶきのかかる環境でも問題なく使用できる。キャンプや釣りなどのアウトドアはもちろん、災害時の緊急照明としても活躍する。タフな設計で、場所を選ばず使用できる。
■長時間使用を支える大容量バッテリー
7800mAhのリチウムイオン電池を搭載し、弱光モードでは最大178時間の連続使用ができる。約3時間40分でフル充電でき、コードレスで持ち運びも快適だ。
■持ち運び便利なコンパクト設計
約380gの軽量ボディは片手でラクに持てるコンパクトサイズ。収納袋付きで持ち運びや保管もスムーズです。腰ベルトに装着すれば移動しながらの作業にも対応し、現場・アウトドア・家庭用まで幅広いシーンで役立つ。
■アウトドアから防災まで幅広く活用できる「800-LED096BK」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■デジタル家電に関連した記事を読む
・かつてない高みへ！完全ワイヤレスイヤホン「JBL Sense Pro」がクラウドファンディングに登場
・JBL人気サウンドバーがさらに進化 ！「BAR500MK2」と「BAR300MK2」、DTS:X対応でさらなる没入体験へ
・タイマー設定で電源をON/OFFできる！デジタル式タイマーコンセント
・Makuake総合ランキング1位獲得！縦横自在に差せる次世代スリム電源タップ
・ローラーモップによる徹底した「床洗浄」を実現！全自動ロボット掃除機「Eufy Robot Vacuum Omni E25」
■高輝度1300ルーメンで作業効率アップ
最大1300ルーメンの明るさを誇る本製品は、暗所での作業や屋外活動に便利だ。広範囲を照らせるため、工具を使う細かい作業や夜間のアウトドアでも安心。強・弱・点滅の3モードを切り替えることで、シーンに応じた最適な照射を選択できる。
■多彩な設置方法でどこでも使える
ネオジム磁石でスチール面に固定、カラビナで吊り下げ、三脚で安定設置。さらに手持ちや床置きにも対応し、現場のニーズに合わせて柔軟に活用できます。両手を自由に使いたい作業環境にも最適だ。
■防水IPX6で屋外でも安心
防水規格IPX6に対応しているため、突然の雨や水しぶきのかかる環境でも問題なく使用できる。キャンプや釣りなどのアウトドアはもちろん、災害時の緊急照明としても活躍する。タフな設計で、場所を選ばず使用できる。
■長時間使用を支える大容量バッテリー
7800mAhのリチウムイオン電池を搭載し、弱光モードでは最大178時間の連続使用ができる。約3時間40分でフル充電でき、コードレスで持ち運びも快適だ。
■持ち運び便利なコンパクト設計
約380gの軽量ボディは片手でラクに持てるコンパクトサイズ。収納袋付きで持ち運びや保管もスムーズです。腰ベルトに装着すれば移動しながらの作業にも対応し、現場・アウトドア・家庭用まで幅広いシーンで役立つ。
■アウトドアから防災まで幅広く活用できる「800-LED096BK」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■デジタル家電に関連した記事を読む
・かつてない高みへ！完全ワイヤレスイヤホン「JBL Sense Pro」がクラウドファンディングに登場
・JBL人気サウンドバーがさらに進化 ！「BAR500MK2」と「BAR300MK2」、DTS:X対応でさらなる没入体験へ
・タイマー設定で電源をON/OFFできる！デジタル式タイマーコンセント
・Makuake総合ランキング1位獲得！縦横自在に差せる次世代スリム電源タップ
・ローラーモップによる徹底した「床洗浄」を実現！全自動ロボット掃除機「Eufy Robot Vacuum Omni E25」