元中日投手で野球評論家の山本昌氏が２６日に自身のＸ（旧ツイッター）を更新。中日、広島で活躍し１６日に死去した山田和利さんを追悼した。山本氏が「１９８３年のドラフト会議で中日ドラゴンズに指名され共に入団しました」と記した通り、２人は同い年の同期入団。山本氏は日大藤沢からドラフト５位で、山田さんは東邦から同４位で指名され「合宿所では私と隣の部屋で共に４年間暮らしました」と思い出を記した。「昨年末