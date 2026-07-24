北中米W杯の「目標を優勝」に掲げた森保ジャパン。遠く及ばない「32強」で敗退して森保一監督（57）の去就が注目されたが、これまでの報道通り、来年1月開幕（2月5日決勝）のアジアカップ（サウジアラビア）まで7カ月の短期契約を結んだ。【もっと読む】W杯惨敗でも「7カ月続投」の裏側森保退任後の来年3月からは、U-21日本代表の大岩剛監督（54）が代表監督を兼任することも併せて決まった。代表監督選定の手順はこうだ。?J