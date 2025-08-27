2026ワールドカップへ序列はどのように変わっていくだろうか。フランス代表で注目されるのは、今夏にフランクフルトからリヴァプールへ移籍したFWウーゴ・エキティケだ。仏『Telefoot』は代表監督ディディエ・デシャンがまだエキティケの招集を決めていないと伝えているが、早くもリヴァプールでゴールを記録するなどポテンシャルは間違いない。現在はランダル・コロ・ムアニが出遅れていることもあり、フランス代表のセンターフォ