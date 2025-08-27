レッズとのカード2戦目【MLB】ドジャース ー レッズ（日本時間27日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は26日（日本時間27日）、本拠地でのレッズ戦に「1番・指名打者」で出場する。2試合ぶりとなる46号は飛び出すか注目が集まる。25日（同26日）のカード初戦では3打数無安打1四球。ドジャースはパヘスが2本塁打、先発シーハンが7回無失点の好投を見せるなど、7-0で快勝し、地区優勝マジックを29に減らした。ドジャー