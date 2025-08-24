「世界一有名な柴（しば）犬」として人気となり、昨年５月に天国に旅立った千葉県佐倉市のシバ犬「かぼす」の生前の写真１０枚を使ったオリジナルフレーム切手「かぼすちゃんとおさんぽ。」が完成し、佐倉市役所で披露された。制作は、連携協定を結ぶ日本郵便と佐倉市が意見交換した際に発案されて実現した。採用された写真は、飼い主の佐藤敦子さん（６３）が自宅や散歩の際に撮影した数多くの写真から厳選したもので、かぼす