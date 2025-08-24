6月に山梨県の富士スバルラインで起きた観光バスと乗用車の衝突事故は、乗用車を運転していたのが茨城県に住むパキスタン人だった。彼がどこで免許証を取得したのかは不明だが、パキスタンはジュネーブ条約非加盟国なので、外免切替を利用していた可能性があるとSNSで話題になった。海外から帰国した日本人を想定したものととして長く運用されてきた外免切替が、ようやく制度改正となり、10月1日からは短期滞在には認めず住所確