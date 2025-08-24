ロシアによるウクライナ侵略は、２４日で開始から３年半となる。和平や停戦の実現が見通せない中、両国間で唯一活発に行われているのが捕虜交換だ。長い捕虜生活を終えたウクライナ兵と、帰りを待ち続けた家族たちが、涙の抱擁で再会を果たしている。（ウクライナ北部チェルニヒウ倉茂由美子）１４日午後、元捕虜の兵士らを乗せたバスが北部チェルニヒウの病院に到着すると、集まっていた大勢の捕虜の家族らから「お帰り」と