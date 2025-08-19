「ロッテ３−４楽天」（１９日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）楽天が九回２死から同点に追いつき、延長十回に勝ち越して逆転勝利。投打のヒーローは、横浜高校ＯＢの２人だった。まずは九回２死三塁で辰己が同点打を放って、試合を振り出しに戻す。直後にマウンドに上がった藤平は「あたふたしない」と平常心でマウンドに上がり、２三振を含む三者凡退で流れを作った。すると、延長十回。１死満塁の好機を作って代打・渡辺佳