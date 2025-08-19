１９６１年の韓国の最大輸出品は鉄鉱石だった。１０大輸出品には生糸・イカ・豚毛などが含まれていた。当時、外貨稼ぎのために環境美化員は路上のイチョウの葉を集めた。血栓溶解剤「ウロキナーゼ」を輸出するため公衆便所の尿も集めた。このような全国民的な努力のおかげで戦争の廃虚の中の「最貧国」韓国は光復（解放）８０年で輸出強大国に加わることができた。現在の韓国の主力輸出品は電子・自動車・半導体など重化学・先端産