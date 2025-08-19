鎌田大地が所属するクリスタル・パレスはウルブズでプレイする韓国代表FWファン・ヒチャン（29）の獲得に興味を持っているようだ。英『THE Sun』が報じている。パレスはトッテナムへの移籍が噂されているイングランド代表MFエベレチ・エゼの退団に備えており、現在様々な代役候補を探している。そのうちの1人が韓国代表FWとなっているようだ。2021年よりウルブズでプレイするファン・ヒチャンはここまで同クラブで公式戦120試合に