TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』第2クール第18話 「カナグリ」のあらすじと場面カットが公開された。 参考：杉田智和×東山奈央×木野日菜が築いた“信頼関係”『SAKAMOTO DAYS』の現場で育まれた絆 原作は、全世界累計発行部数1,500万部を突破している、『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）にて2020年から連載中の同名コミックス。元・伝説の殺し屋、坂本太郎が愛する家族との日常を守るために、仲間と共に迫りくる刺客と