『SAKAMOTO DAYS』第18話あらすじ＆先行カット 坂本＆シンがJCC一次試験へ
TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』第2クール第18話 「カナグリ」のあらすじと場面カットが公開された。
原作は、全世界累計発行部数1,500万部を突破している、『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）にて2020年から連載中の同名コミックス。元・伝説の殺し屋、坂本太郎が愛する家族との日常を守るために、仲間と共に迫りくる刺客と戦う、殺し屋ソリッドアクションストーリーだ。第1クールは、坂本たちが、謎の人物“X（スラー）”が放つ強靭な殺し屋たちを圧倒的な戦闘力と団結力で次々に打ち倒して終幕した。
第18話で描かれるのは、殺連関東支部を襲撃し大きな被害を与えたX（スラー）たちの手がかりを求め、JCCのデータバンクを探すため編入試験に臨んだ坂本とシン。飛行機の中で突然始まった一次試験では、受験生に紛れた試験官が持つ刻印入りの銃弾を手に入れるため、壮絶な死闘が繰り広げられる。ランダムに与えられた武器を駆使した闘いが続くなか、坂本は気弱な少女・晶と出会い、シンは潔癖で汚れることを極端に嫌う真冬と対戦する。そこへ、映画監督兼試験官兼ORDERの京も現れて……。（文＝リアルサウンド編集部）